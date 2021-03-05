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Dünya Türkiye-Mısır ortak adımı beklenirken harekete geçtiler! Apar topar Kahire'ye gidiyorlar
Dünya

Türkiye-Mısır ortak adımı beklenirken harekete geçtiler! Apar topar Kahire'ye gidiyorlar

Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda ortak bir adımın atılması beklenirken Yunanistan'dan acil kodlu bir adım geldi. Türkiye'nin ortak müzakere açıklaması sonrası paniğe kapılan Atina yönetimi, Mısır'a gidiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:59:00 - 2021-03-05 16:02:54
Türkiye-Mısır ortak adımı beklenirken harekete geçtiler! Apar topar Kahire'ye gidiyorlar

Türkiye'nin Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğini açıklaması, Yunanistan'ı harekete geçirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yöndeki açıklaması sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aradı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın acil olarak Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile "iki ülke arasındaki enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği" açıklandı.

Yunanistan basında çıkan haberlere göre Dendias'ın amacının, Mısır'ı, Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığı ile çakışan 18 no'lu parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili olarak "en yetkili kişiden bilgi almak" olduğu belirtiliyor.

Yine Yunanistan basınında bazı yorumcular ise Dendias'ın Mısır'dan bu "hassas" bölge için çıkartılan ruhsatın değiştirilmesini ve başka bir bölge için ruhsat çıkarılmasını isteyeceğini yazdı.

Türkiye de Mısır'ın iki ülke arasındaki kıta sahanlığı sınırlarını göz önünde bulundurarak 18 no'lu parsele ruhsat çıkarmasını takdir etmişti.

Yunanistan'ın ise son hamleleriyle, Ağustos ayında Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına "zarar verecek olası hamlelerin önüne geçmeyi amaçladığı" bildiriliyor.

Atina'nın, Mısır'ın Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile yürüttüğü üçlü enerji ittifakını anımsatarak, Türkiye ile yapacağı olası görüşmelerde iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarını göz önünde bulundurmasını talep edeceği belirtiliyor.

EastMed'e alternatif mi?

Öte yandan İsrail, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'ın ABD'nin de desteği ile Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğal gazın Avrupa'ya taşınmasını öngören ve Türkiye'yi "by-pass" eden EastMed denizaltı boru hattı projesine bir alternatif projenin gündeme getirildiği bildiriliyor.

Yunanistan basınında Türkiye dışında bu kez Güney Kıbrıs'ı da "by-pass" eden bu alternatif projenin Yunanistan, Mısır ve Libya'nın gündeminde olduğuna dair haberler yayımlandı.

EastMed projesinin gerek maliyeti gerekse inşası için tahmin edilen zamanın uzunluğu ve yaşanacak zorluklar nedeniyle, Doğu Akdeniz gazının Mısır-Libya arasında karadan inşa edilecek boru hattının, daha sonra Libya'dan Girit adasına ve oradan Mora Yarımadası üzerinden İtalya'ya yönlendirecek bir boru hattının "daha hesaplı" olacağına inanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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