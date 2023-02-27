  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye - Mısır ilişkileri: Kimse kalkıp şunu söylemeye kalkmasın...
Siyaset

Türkiye - Mısır ilişkileri: Kimse kalkıp şunu söylemeye kalkmasın...

Ali İhsan Karahasanoğlu, "Siz daha ikinci günde Rabia'yı sattınız. Tayyip Erdoğan ise onuncu yılda ancak bu kadar direndikten sonra, "Bu kadar çakal bir dünyada bizim gücümüz bu kadar" diyerek bir anlamda Sisi ile ilişkileri geliştirme noktasında adım atmış oldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 13:31:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri toparlanması konusu da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Kimse kalkıp da, "Ne oldu" derse, ahlaksızlık yapmayın derim. Siz daha ikinci günde Rabia'yı sattınız. Tayyip Erdoğan ise onuncu yılda ancak bu kadar direndikten sonra, "Bu kadar çakal bir dünyada bizim gücümüz bu kadar" diyerek bir anlamda Sisi ile ilişkileri geliştirme noktasında adım atmış oldu.

Erdoğan'la ilgili bomba iddia! Önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında bunu yapacak
Erdoğan'la ilgili bomba iddia! Önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında bunu yapacak

Siyaset

Erdoğan'la ilgili bomba iddia! Önümüzdeki çarşamba günü grup toplantısında bunu yapacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir kez daha anlaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrıları yeniden gündemde
Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir kez daha anlaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrıları yeniden gündemde

Siyaset

Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir kez daha anlaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrıları yeniden gündemde

Erdoğan, bunun için âdeta yalvardı! O isim, böyle duyurdu
Erdoğan, bunun için âdeta yalvardı! O isim, böyle duyurdu

Medya

Erdoğan, bunun için âdeta yalvardı! O isim, böyle duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızından ayrılık kararı! Flaş gelişme: Sürpriz bir veda daha!
Aktüel

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızından ayrılık kararı! Flaş gelişme: Sürpriz bir veda daha!

Aşk-ı Memnu romanının film uyarlaması olan Bihter'de Matmazel De Courton karakterini oynayacak olan Ebru Özkan Saban, rol aldığı Ben Bu Ciha..
Kafada sivilce çıkması neden olur, nasıl geçer? Bitkisel çözüm: yeni saçlar çıkıyor, dökülen yerlerden saç fışkırtıyor!
Kadın - Aile

Kafada sivilce çıkması neden olur, nasıl geçer? Bitkisel çözüm: yeni saçlar çıkıyor, dökülen yerlerden saç fışkırtıyor!

Kafada sivilce çıkması neden olur? Vücuttaki yağ bezleri yani sebumun ortaya çıkardığı salgı, saç köklerine saç kanalları ile bağlanır. Kafa..
Bakan Soylu'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına tepki!
Gündem

Bakan Soylu'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına tepki!

Hatay'da gazetecilerin sorularını cevaplayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden atılan "Hükümet istifa" t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23