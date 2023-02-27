Türkiye - Mısır ilişkileri: Kimse kalkıp şunu söylemeye kalkmasın...

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri toparlanması konusu da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Kimse kalkıp da, "Ne oldu" derse, ahlaksızlık yapmayın derim. Siz daha ikinci günde Rabia'yı sattınız. Tayyip Erdoğan ise onuncu yılda ancak bu kadar direndikten sonra, "Bu kadar çakal bir dünyada bizim gücümüz bu kadar" diyerek bir anlamda Sisi ile ilişkileri geliştirme noktasında adım atmış oldu.