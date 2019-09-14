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Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı Şeria'da ‘tıp günü’

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'da ücretsiz ‘tıp günü’ etkinliği düzenleyerek 200 hastayı muayene ettiği öğrenildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:18
Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı Şeria'da ‘tıp günü’

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun Filistinlilerin kurduğu Türkiye Mezunları Derneği (TMD), işgal altındaki Batı Şeria'da ücretsiz ‘tıp günü’ etkinliği düzenleyerek 200 hastayı muayene etti.

TMD'den yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde, Filistin Kızılayı'nın ortaklığında kent halkına ücretsiz sağlık taraması yapıldığı, ihtiyaç sahiplerine ilaç dağıtıldığı belirtildi.

Söz konusu etkinliğe Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile Selfit Valiliği ve Selfit Belediyesinin de destek verdiği kaydedildi.

Selfit Valisi İbrahim El-Belvi ile Selfit Belediye Başkanı Abdülkerim Ez-Zubeydi'nin de etkinliğe katıldığı aktarılırken, Filistinli yetkililerin, Türkiye ve Türkiye mezunu Filistinli doktorlara teşekkür ettiği ifade edildi.

TMD Başkanı Mahmut Mustafa Matar'ın, "Türkiye halkı ve devleti her zaman Filistin halkının yanında yer almış ve Filistin davasına sahip çıkmıştır. Hiçbir zaman Filistin'i yalnız bırakmadı ve bırakmayacaktır da." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, TMD'nin, Türkiye ile Filistin arasındaki bağın güçlenmesinde önemli rol aldığı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:18
  1. Selfit Valisi İbrahim El-Belvi
  2. Selfit Belediye Başkanı Abdülkerim Ez-Zubeydi
  3. Türkiye Mezunları Derneği (TMD)
  4. Filistinliler
  5. Türkiye
  6. Türkiye Kudüs Başkonsolosluğu
  7. tıp günü
  8. Batı Şeria

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