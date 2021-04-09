Türkiye mega projede gün sayıyor! Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda konuştu. Karaismailoğlu, son 19 yılda Türkiye’deki tersane sayısını 37’den 84’e çıkardıklarını belirtti.

Hedef büyük

Karaismailoğlu, gemi imalatındaki yerlilik oranını yüzde 60’tan yüzde 80’e taşımayı hedeflediklerini de kaydetti. Ayrıca “Limanlarımızda elleçlenen yük miktarını önemli ölçüde arttırdık. 2003’te 190 milyon ton olan elleçlenen yük miktarını 496 milyon tona yükselttik. 2.5 milyon ton olan elleçlenen konteyner miktarını 4.5 kattan fazla arttırarak 11.6 milyon tona ulaştırdık” açıklamalarını yaptı.

Atağa kalktık

Karaismailoğlu şöyle devam etti: “Kabotaj hattımızdaki yük taşımacılığımızı 59 milyon tona, araç taşımacılığımızı da 10.9 milyona çektik. Toplam dış ticaretimizde 53 milyar dolar olan deniz yolu payını yüzde 279 arttırarak 215.8 milyar dolara çıkardık. Ticaret filomuz 2003’te 8.9 milyon dedveyt tonla 17’nci sırada iken, bugün 28.9 milyon dedveyt tonla 15’inci sıraya yerleşti. Deniz yoluyla gerçekleşen dış ticaret taşımalarımız 2003’te 149 milyon ton iken 2020 verilerine göre yüzde 245 artışla 365.4 milyon ton oldu. Uluslararası düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı 2003’te 220 bin 345 idi, 2020’de 504 bini buldu. Türkiye’nin toplam dış ticareti içinde deniz yolu değeri, 2003’te 57 milyar dolar iken 2020 yılı itibarıyla 215.8 milyar dolara dayandı. Denizcilik sektörüne son 17 yılda 8.6 milyar liralık ÖTV desteği sağladık. 2020 yılında dünya konteyner taşımacılığı yüzde 4 küçülürken, aldığımız tedbirlerle bırakın küçülmeyi büyümüştür.”

5 gemiye teşvik

Pandemi döneminde işlerin aksamaması için gerekli önlemleri aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, “Öbür taraftan yeni yönetmeliğimiz yolda. Yakında yürürlüğe girecek yönetmelikle en yaşlılardan başlamak üzere yeni inşa edilecek yılda 5 gemiye ortalama 5 milyon lira teşvik vereceğiz. Bu desteğimizle kabotaj hattında çalışan gemilerimizi yenilemiş olacağız. Gemi inşa ve geri dönüşüm sanayine ivme kazandırmış olacağız” bilgilerini verdi. Karaismailoğlu, ayrıca önemli adımlar atıp 2023’te yerli yat üretimini artıracaklarını vurguladı. Türkiye’nin stratejik önemine işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Ülkemizin önemli kilit noktası olan Orta Koridor’un Süveyş Kanalı’nı takip eden Güney Koridor’a göre ulaşım süresi yaklaşık 15 gün daha kısadır. Diğer yandan yine Orta Koridor, Kuzey Koridor’a göre daha hızlı ve ekonomiktir hatta 2 bin kilometre daha kısadır. Bütün bu değerlendirmeler gösteriyor ki ülkemiz, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya uzanan en hızlı, en güvenli, en kısa ve ekonomik bir hat üzerinde güçlü bir lojistik merkezi olmaktadır. Karadeniz ve Hazar Denizi havzalarının enerji potansiyeli, Afrika’dan doğacak üretim ile tüketim potansiyeli Türk boğazlarının stratejik önemini arttırmaktadır.”

Aciliyeti görülecek

Karaismailoğlu, 12 milyon tona varan dünya ticaretinin 90’ının deniz yoluyla gerçekleştiğini bildirdi. “Dünya ticaret hacminin 2030’da 25 milyar, 2050’de de 90 milyar tona yaklaşacağını öngörmekteyiz. Dünyada büyüyen ticaret hacmi dikkate alındığında Kanal İstanbul’un önemi ve aciliyeti görülecektir” ifadelerini de kullandı. Halen ortalama 16 saat süren bekleme sürelerinin önümüzdeki yıllar katbekat artacağı uyarısında bulunan Adil Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu denli yoğunlaşacak İstanbul Boğazı’ndaki olası bir duraksama ciddi zararlara yol açacaktır. Muhtemel sorunlara karşı ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul, dünyanın lojistik vizyon projelerinden birisi haline gelecektir. İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor. Faaliyetlere kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız. ‘3. havalimanını yapmayın’, ‘3. köprüyü durdurun’, ‘Kuzey Marmara Otoyolu’nu yapmayın’, hatta ‘1. Boğaz köprüsü’nü şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü yapmayın’, ‘Hidroelektrik santrallerini yapmayın’ dayatmalarını unutmadık. O zaman onların dediklerine boyun eğseydik, bugün ne İstanbul Havalimanı ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne Avrasya Tüneli ne Filyos limanı ne de Yusufeli Barajımız olurdu.” Karaismailoğlu, “Biz, gelecek nesillerin daha zengin ve daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz” diye ekledi.

Denizciliğimiz güçlendirilmeli

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise Türk denizciliğinin güçlenmesinin bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Devletin, son 18 yılda denizciliğin önünü açacak yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini anımsatan Kıran, şöyle konuştu: “Sektörümüzün geleceğinde tarihi dönüşümlere hazırlandığımız süreçte denizciliğimizi geliştirip çok daha iyi noktalara taşımak ve dünyadaki payımızı arttırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun koordinasyonu ve desteğiyle yeni atılımlar yapmaya hazırız.”