Türkiye maçında sakatlanan Lewandowski’nin sağlık durumu belli oldu

A Milli Takımımız'ın Polonya ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Robert Lewandowski, 33 dakikada sakatlanarak yerini Swiderski'ye bırakmıştı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi yaşanan bu sakatlık Polonya Milli Takımı'nda moralleri bozmuştu. Tecrübeli golcünün durumu bugün belli oldu.

Polonya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polonya milli takımı Pazartesi akşamı Türkiye'ye karşı bir hazırlık maçı oynadı. Milli takım doktoru Jacek Jaroszewski'nin bu maçta sakatlık geçiren oyuncularla ilgili tıbbi raporunu sunuyoruz.

Polonya milli takım doktoru Jacek Jaroszewski, bugün Enel-Med Szpital Centrum'da Türkiye ile oynanan maçta sakatlık geçiren üç oyuncuyu muayene ettiklerini söyledi.

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Karol Świderski'nin yapılan muayenesinde ise önemli bir hasar olmaksızın ayak bileği burkulması tespit edildi. Her iki oyuncunun da uygulanan tedavinin ardından 3-4 gün içinde tam antrenmana dönmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Robert Lewandowski'nin biseps femoris kasında bir yırtık meydana geldi ve bu durum onu turnuvanın ilk maçından alıkoyacak. Robert'in Avusturya'ya karşı oynanacak ikinci maçta oynayabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

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