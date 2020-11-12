Türkiye maçında oynayan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından A Milli Takım'da korona alarmı verildi.
A Milli Takım'da Hırvatistan maçı sonrası koronavirüs paniği yaşanıyor. Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçının ardından Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 31 yaşındaki futbolcu milli takımımıza karşı 45 dakika forma giymişti.