Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Euro 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler'le kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Şampiyonada büyük umut vaad eden takımlardan biri olan millilerimiz ilk puanlarını almak istiyor. Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-Galler maçı bu akşam Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Portekizli hakem Artur Dias'ın yöneteceği kritik 90 dakika TRT 1'den naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

İki takımda da eksik oyuncu bulunmazken gruptaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak. Millilerimiz aynı zamanda bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek.

Türkiye - Galler muhtemel 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan Ayhan, Çağlar, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell (Ampadu), Allen, Ramsey, James, Bale, Moore