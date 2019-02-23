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Türkiye-Macaristan ticaret hacmi 2,8 milyar dolar olarak açıklandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, "Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret hacmi 2,8 milyar dolar." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
Türkiye-Macaristan ticaret hacmi 2,8 milyar dolar olarak açıklandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar, "Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret hacmi 2,8 milyar dolar." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başar, Macarların Türkiye'deki ticaret hacminin 1,5 milyar dolar, Türklerin Macaristan'daki ticaret hacmi ise 1,3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Başar, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Macaristan arasındaki ticaret hacmi 2,8 milyar dolar. Türkiye'den Macaristan'a kamyon, çekici, otobüs ve yedek parçalar gönderilirken Macaristan'dan Türkiye'ye ise fabrikaları bu ülkede bulunan Mercedes, Audi ve Suzuki markalarının otomobilleri geliyor. Küçük sınıf arabalar Macaristan'da üretiliyor. Şu anda Mercedes'in A,CLA ve B sınıfı araçları ile Audi'nin A3 ve TT modelleri Macaristan'da üretilmekte. Bunların tüm modelleri motor hacimleri küçük olduğundan Türkiye'ye direkt olarak iş hacmini etkileniyor.

Macaristan'da küçük ve orta ölçekli yatırımcılarımız var. Son yıllarda inşaat sektörü ön plana çıktı. Polat, Rönesans ve Sinerji gibi inşaat firmalarımız Macaristan'da start verdi. Hatta Rönesans Rosatom'un 2,4 megavat iki yeni ünitesinin inşaatına talip vaziyette. Bunun haricinde Ekol Lojistik, THY, Çelebi Macaristan'da hizmet veren önemli kuruluşlarımız. Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı işletmeciliğini Çelebi yapmaktadır."

Başar, Avrupa Birliği üyesi ülke olan Macaristan'ın konum itibarıyla hem Balkanların hem de büyük Avrupa pazarı olan Almanya'nın kesişme noktasında bulunduğunu belirterek, "Rakamları bir kenara koyacak olursak öncellikle bizle olan ilişkilerine dikkati çekmek istiyorum. Macarlar hem köken hem de sosyo-kültürel açıdan da bizi kendilerine çok yakın görüyorlar." diye konuştu.

 

- "Macarların aşırı sağcı partileri iki yılda bir Turan kurultayı düzenleniyor"

 

Fadıl Başar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Macar parlamentosunda hem hükümet hem ana muhalefet partisi Avrupa Birliği konusunda Türkiye'ye destek veriyor. Gelişen ilişkilerimizde önemli bir ivme kazandık. Karlofça Antlaşmasında elimizden ilk çıkan topraklardan Macaristan, o dönemde Türklerden sonra gelen Avusturyalılar, Türklerin tüm eserlerini yıkma politikasına gitmişler ama Macarlar bu asimilasyondan antipatik olarak etkinlenip 'keşke Türkler burada kalsalardı' demişler.

Macarların aşırı sağcı partileri iki yılda bir Turan kurultayı düzenliyor ve kendilerini Turancı olarak görüyor. Bütün Avrupa'da aşırı sağ partileri Türk düşmanlığı ve yabancı düşmanlığı uygularken Macaristan'da sağ parti Türk dostu. Hem Mavi Marmara'da hem de Avrupa Birliğinde Türkiye'ye tamamen destek veriyorlar. Sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı Macaristan meclisinde 4 Ekim 2016 tarihinde görüşüldüğünde de Türkiye'den yana tavır almışlardır."

 

 

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
  1. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar

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