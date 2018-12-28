Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışına göndermek üzere yönetici alacak

Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere okul yöneticisi ve yönetici yardımcıları alınacağı açıklandı.

Vakfın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başvuru Şartları:

a. Üniversitelerin örgün eğitim veren dört yıllık fakültelerinden mezun olmak,

b. En az iki (2) yıl resmi veya özel kurumlarda okul yöneticiliği tecrübesine sahip ya da 3 yıl yurt dışında öğretmenlik yapmış olmak,

c. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak ya da ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g. İngilizceden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurt dışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,

2. Adımda: “Yeni” ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri “Ekli Dosyalar”a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, “Kaydet” butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcısı Alım İlanı” na başvurmaları ve “Başvurumu Tamamla” ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

Adayların,

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,

2. Yabancı dil belgesini,

3. Özgeçmişini,

4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,

tarayarak sisteme yüklemeleri ve 4/01/2019 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 27 Aralık 2018- 4 Ocak 2019 tarihleri arasında 4 Ocak 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Mülakat:

Mülakat üç aşamalı gerçekleştirilecektir.

Birinci aşamada aday;

a. Alanına ilişkin bilgi düzeyi,

b.Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu,

d. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir.

İkinci aşamada;

a. Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olması,

b. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

c. Ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır.

Üçüncü aşamada ise;

İngilizceyi dört temel dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kullanabiliyor olması değerlendirilecektir.

Mülakat Tarihi:

Mülakat Sınavı, 12-16 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.

Diğer Hususlar:

a. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.

b.Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için çalışma yıllarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

c. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

d. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar.

e. Mülakatta başarılı olunması Türkiye Maarif Vakfının istihdam ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunduğu anlamını taşımamaktadır.

f. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurt dışı görevlendirmesi onaylanan Okul Yöneticilerinden, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının [email protected] adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.