Türkiye Maarif Vakfı personel alım ilan başvuruları

FETÖ yurt dışı faaliyetlerini o ülkede kurduğu okullar vasıtasıyla yapıyordu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonra yurt dışındaki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı çatısı altında toplandı. Türkiye’nin yurt dışındaki okulların resmi temsilcisi olan Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcıları alımı yapıyor. Peki Türkiye Maarif Vakfı personel alım başvuruları nasıl yapılır? Türkiye Maarif Vakfı alım başvuruları ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler?

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından; Türkiye Maarif Vakfının yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcıları alınacaktır. Maarif Vakfı okul yöneticisi ve yönetici yardımcısı alım başvuruları 27 Aralık 2018- 4 Ocak 2019 tarihleri arasında 4 Ocak 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Maarif Vakfı alımları başvuru şartları:

a. Üniversitelerin örgün eğitim veren dört yıllık fakültelerinden mezun olmak,

b. En az iki (2) yıl resmi veya özel kurumlarda okul yöneticiliği tecrübesine sahip ya da 3 yıl yurt dışında öğretmenlik yapmış olmak,

c. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak ya da ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

g. İngilizceden; son beş yıl içinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK), eşdeğerliliğini kabul ettiği sınavlardan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) karşılığındaki en az (C) düzeyinde sınav belgesine sahip olmak ya da ilgili dilin yurt dışında YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversitelerin örgün eğitim alanlarından mezun olmak,

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcı alım başvuru İşlemleri:

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden sisteme üye olmaları,

2. Adımda: “Yeni” ikonundan özgeçmişlerini oluşturmaları ve istenen belgeleri “Ekli Dosyalar”a her bir adımda farklı doküman ekleyerek, “Kaydet” butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: Yayındaki İş İlanları modülünden “Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcısı Alım İlanı” na başvurmaları ve “Başvurumu Tamamla” ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcı alım için istenen belgeler:

Adayların,

1. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslını ya da onaylı örneğini,

2. Yabancı dil belgesini,

3. Özgeçmişini,

4. 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,

tarayarak sisteme yüklemeleri ve 4/01/2019 günü saat 23.59.00 kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Türkiye Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Yönetici Yardımcı alım başvuru tarihi

Başvurular; 27 Aralık 2018- 4 Ocak 2019 tarihleri arasında 4 Ocak 2019 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Mülakat:

Mülakat üç aşamalı gerçekleştirilecektir

Birinci aşamada aday;

a. Alanına ilişkin bilgi düzeyi,

b.Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme, muhakeme gücü ve analitik düşünme yeteneği,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tutarlılığı ve mesleğe uygunluğu,

d. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir

İkinci aşamada;

a. Okul yöneticiliği ile yönetim yetkinliklerine haiz, iletişim ve temsil kabiliyetine sahip olması,

b. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

c. Ekip yönetimi, takım çalışması, okul işletmeciliği başlıklarında vaka analizi değerlendirmesi yapılacaktır

Üçüncü aşamada ise;

İngilizceyi dört temel dil becerisinde (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) kullanabiliyor olması değerlendirilecektir.

Mülakat Tarihi:

Mülakat Sınavı, 12-16 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacaktır.

Diğer Hususlar:

a. Başvurular ile ilgili gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği konusunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.

b.Adayların istihdam sürecine dahil olabilmeleri için çalışma yıllarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

c. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/veya sms ile bildirilir.

d. Başarılı olan adaylar, Vakıf tarafından belirlenen Hizmetiçi Eğitim Programına tabi olurlar.

e. Mülakatta başarılı olunması Türkiye Maarif Vakfının istihdam ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunduğu anlamını taşımamaktadır.

f. Herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışmakta iken yurt dışı görevlendirmesi onaylanan Okul Yöneticilerinden, görev yaptığı kurum/kuruluşça muvafakat edilmeyenler için Vakıf değerlendirme hakkını saklı tutar.

Türkiye Maarif Vakfı kuruluş amacı nedir?

Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyi'ye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır.

17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur.

Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Türkiye Maarif Vakfı Vizyon

İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmak.

Türkiye Maarif Vakfı Misyon

Bütün dünyada insanlığın ortak birikimini ve Anadolu'nun kadîm irfan geleneğini esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmek.

Değerler

Güven

İşbirliği ve Dayanışma

Şeffaflık

Ehliyet ve Liyakat

İyilikte Israr

Eğitimde Kuşatıcılık

Evrensellik