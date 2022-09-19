A Milli Takım, Uluslar Ligi maçları için topbaşı yaptı. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı hangi gün?

Türkiye-Lüksemburg maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup maçında Türkiye, Lüksemburg'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliğinde 22 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Türkiye-Lüksemburg maçı, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, millilerin gruptaki 5. müsabakasını, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.

Aday Kadro

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennais), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo Calcio), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (1899 Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers FC)

Orta saha/ forvet: Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Galatasaray), Berkan Kutlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, (Feyenoord), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)