  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Lüksemburg maçı biletleri ne kadar satışa çıktı mı?
Spor

Türkiye Lüksemburg maçı biletleri ne kadar satışa çıktı mı?

Türkiye ile Lüksemburg, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup maçında karşılaşacak. Futbolseverler ise maçın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Lüksemburg maçı biletleri ne kadar kaç lira?

Yeniakit Publisher
2022-09-13 14:31:00 -
Türkiye Lüksemburg maçı biletleri ne kadar satışa çıktı mı?

UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup maçında Türkiye ile Lüksemburg karşılaşacak. Peki, maç biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye Lüksemburg maçı biletleri ne kadar satışa çıktı mı?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri "www.passo.com.tr" ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Milli maçın bilet fiyatları kale arkası tribünler için 50, doğu ve batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23