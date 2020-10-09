Türkiye, Lozan ihlali gerekçesiyle NAVTEX ilan etti

Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği gerekçesiyle yeni bir NAVTEX ilan etti.

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etmişti. Türkiye'de buna karşılı 28 Ekim'de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulunmuştu.

NAVTEX nedir?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.