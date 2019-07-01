Türkiye Libya’da da kirli oyunu bozdu

Tahsin Han

Libya’da Batılılar ve Ortadoğu’daki kuklaları tarafından sergilenmek istenen kirli oyunu Türkiye bozdu... Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Katar tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı 4 Nisan’da operasyon başlatıp, başkent Trablus’u ele geçirmeye çalışan Halife Hafter güçlerinin Türkiye düşmanlığının nedeni belli oldu. Fransa, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın Libya’daki kuklası durumundaki militan Hafter’in ülkenin idaresini ele geçirmeye yönelik girişimine Türkiye verdiği destekle engel oldu. Operasyonun başlamasından sonra hızlıca ilerleyip başkent Trablus’taki uluslararası havalimanını ele geçirdiğini duyuran ve ilerlemeye devam eden Hafter militanları, Türkiye ve Katar’ın Ulusal Hükümet’e desteğiyle durduruldu.

Libya’da İHA da verdik

Ardından Türkiye, Libya hükümetine 100’den fazla zırhlı araç (Kirpi) ve çeşitli silahlarla İHA desteği vererek, Libya’daki yönetimi kukla militanlar tarafından ele geçirmeye çalışan batı, Suudi ve BAE’nin planlarını bozdu. Sonrasında militanlara karşı Libya hükümetine askeri taktik ve eğitimler de veren Türkiye, Hafter güçleri tarafından açık düşman ilan edildi. Son olarak başkentin güneyindeki Giryan kentini kaybeden Halife Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, tüm Türk hedeflerini düşman olarak duyurdu ve vurmakla tehdit etti.

Hafter’de ABD füzeleri çıktı

Türkiye’nin yönetimi ele geçirme planlarını bozmasına isyan eden Hafter güçlerinin mevzilerinde ele geçirilen ABD silahları ise dikkat çekti. Hafter’e açık açık destek veren Mısır, Suudi ve BAE’nin ellerindeki silahları militanlara gönderdiği de ortaya çıktı. ABD’den aldıkları füze ve silahları Hafter’e verdikleri ortaya çıkan Ortadoğu’daki Batı kuklaları, Türkiye’nin Libya yönetimine Kirpi adlı zırhlı araçlar ve İHA’lar vermesine içten içe büyük kin besliyor. Yüksek teknoloji füzeleri militanlarda ortaya çıkan ABD, uluslararası soruşturma ve yaptırım kararı alması gerekirken yaşananları sadece izlemekle yetiniyor.

BAE, ABD füzelerini Hafter’e veriyor

Libya hükümetini devirmeye çalışan Hafter’in mevzilerinde, Amerikan yapımı yüksek teknolojili Javelin tanksavar füzeler ve Çin yapımı yine yüksek teknolojili lazer güdümlü havan topları ve askeri insansız hava araçları ele geçirildi. Javelin füzeleri üzerindeki seri numaralarından bu silahların daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusu envanterinde bulunduğu anlaşılıyor. Daha önce de BAE tedarikli Rus yapımı Orta/Alçak irtifa HSS Panshir S1’ler Hafter militanlarının elinde gözükmüştü. BM de BAE’nin militanlara destek verdiğini raporlamış ancak bir cezai yaptırım kararı alamamıştı.