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Ekonomi Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı
Ekonomi

Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı

Darbeci Halife Hafter'in deniz ulaşımını engellemek amacıyla Libya hükümetinin talebi doğrultusunda yeni liman inşa edilecek. Türkiye'nin inşa edeceği limanla ilgilenen Türk şirket için başvuru süreci başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 08:06:00 -
Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçerek Trablus Limanı'nın kargo taşımacılığına kapatılarak sadece yolcu gemileri için kullanılması, yük taşımacılığının ise yeni inşa edilmesi öngörülen batıdaki Zaviye Limanı'na kaydırılmasının planlandığını anlattı.

"Yap-İşlet-Devret" modeli çerçevesinde inşa edilmesi öngörülen Zaviye Limanı Projesi için bazı Çin ve Avrupa şirketlerinin kendileriyle irtibat kurduklarını ifade eden Libyalı yetkililer ancak Türkiye'nin Libya'ya olan yardımları nedeniyle projenin bir Türk firma tarafından yapılmasını istediklerini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje ile ilgilenen firmaların başvurularını toplamaya başladı.

Libya ile denizlerde yaptığı karasuları anlaşması ile Doğu Akdeniz'de stratejik bir üstünlük sağlayan Türkiye için Libya bölgede stratejik bir ortak özelliği taşırken, ticari anlamda da iki ülke arasındaki ilişkiler büyük önem taşıyor.

2020 yılında Libya'ya 1.65 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin yakın zamanda bu rakamı 10 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefi bulunuyor. Bölgede daha önce Türk müteahhitleri 29 milyar doları bulan projeler alırken, karışıklıkların artması nedeniyle çalışmalar yarım kalmıştı.

Libya Türkiye'ye deniz yolu ile 3 günlük mesafede bulunması nedeniyle bu durum yakıt maliyetini de oldukça düşürüyor.

Türkiye'den Libya'ya üç günde giden ürünler, sonrasında hava yolu kullanılması halinde dördüncü günde Afrika'da oluyor.

Kaynak: Sabah

 

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Yorumlar

OSMANLI TORUNU

DAHA ÖNCE TRABLUS LİMANINI TÜRK FİRMASI ((STFA ))YAPMIŞTI,, 1970 SENELERİNDE LİMAN İHALESİ AÇILIYOR AVRUPALILARIN TEKLİFİ 40 MİLYON DOLAR VERİYOR TÜRKİYE İSE 18 MİLYON DOLAR AMA FEVZİ AKKAY LİMAN YAPIMINDA ÖYLE BİR TEKNİK KULLANDI Kİ AVRUPALILARIDA HAYRETE DÜŞÜRDÜ, ,, RAHMETLİ KADDAFİ LİMAN YAPIMINA TÜRKİYE,YE VERİYOR, AMA KONTROL MÜHENDİSLERİ BİR ŞEREFSİZ İNGİLİZ STFA ŞİRKETİNE KAN KUSTURUYOR,, HİKAYESİ ÇOK UZUN O TARİHTEN İTİBAREN TÜRK ŞİRKETLERİNE YOL AÇILDI,, STFA LİBYADA ARTIK BİR DEVLET KURUMU GİBİ YERİ OLDU LİBYADA,,, BİZLER UNUTGAN BİR MİLLETİZ ÇABUK UNUTURUZ..
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