Türkiye küresel güç

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stanislav Tkaçenko, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Akit’e açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin meselenin çözümüne ilişkin tutumunu değerlendiren Tkaçenko, şunları dile getirdi:

Bölgenin yükseleni

“24 Şubat’tan bu yana birçok devlet lideri, Ukrayna’daki askeri çatışmanın sona erdirilmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması maksadıyla arabuluculuk rolü oynamaya çalıştı ve halen de çalışıyor. Gelinen noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yetkili Türk makamlarının ve devletler arasındaki ihtilafların çözüm süreçlerinde son derece değerli bir deneyime sahip Türk diplomasisinin bu süreçte öncü rol oynadığını güvenle söyleyebilirim. Rusya, Ankara’nın barış çabalarına özellikle önem veriyor. Çünkü Türkiye’yi Karadeniz, Güney Kafkasya vedaha geniş manada da Avrasya özelinde tesis edilecek barış ve istikrar ortamından somut çıkarları olan egemen bir devlet olarak görüyor.

Erdoğan barış için umut veriyor

Türkiye ve Rusya devlet başkanları arasında karşılıklı güvene dayalı uzun süreli bir diyalog ve dostluk süreci mevcuttur. Putin, daha önce yaptığı açıklamalarda, Erdoğan’ın mesleki ve insani niteliklerini defalarca kez takdir etti. Ayrıca Erdoğan’ın sözüne ve taahhütlerine güvendiğini de pek çok defa dile getirdi. Bu nedenle, Sayın Erdoğan’ın kişisel arabuluculuk çabaları ve Türk diplomatların yürüttükleri çalışmalar, Rusya ile Ukrayna arasındaki barışın hızlı bir şekilde yeniden tesis edileceğine dair umut vermektedir. Bugün Türkiye, dünya güvenliği için müspet rol oynayan ve her geçen gün yükselen küresel güçlerden biridir. Rusya için ise Türkiye önemli bir ekonomik ortaktır. Karşılıklı mal ve hizmet ticaretinin ve yatırımların hacmi, pandemi şartlarında dahi artış eğilimi göstermektedir.”