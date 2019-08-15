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Türkiye Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla BiP mesajı gönderdi

Kurban Bayramı’nda BiP’le gönderilen mesaj sayısı 1 milyar 19 milyon olurken, yine BiP üzerinden toplam 316 bin saat sesli ve görüntülü görüşme yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:03
Türkiye Kurban Bayramı’nda 1 milyardan fazla BiP mesajı gönderdi

Kurban Bayramı’nda BiP’le gönderilen mesaj sayısı 1 milyar 19 milyon olurken, yine BiP üzerinden toplam 316 bin saat sesli ve görüntülü görüşme yapıldı. Turkcell’liler 1.8 milyar dakika görüşme yaptı.


Arife gününü de kapsayan 5 günlük süre boyunca BiP’ten yapılan toplam arama sayısı 3 milyon 827 bin olurken, toplam sesli ve görüntülü görüşme süresi geçen yıla oranla yüzde 32’lik artışla 316 bin 300 saate ulaştı. Bayramda mesajlaşmak için BiP’i seçen Türkiye, 1 milyar 18 milyon 979 bin mesaj göndererek sevdiklerine ulaştı.


10-14 Ağustos aralığındaki verilere göre Turkcell’liler 1 milyar 771 milyon 681 bin 88 dakika konuşurken, bunun en büyük bölümünü 418 milyon 590 bin 666 dakika ile bayramın birinci günü gerçekleştirdi. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il 290 milyon 211 bin 816 dakika ile İstanbul oldu. Sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin, Adana ve Gaziantep onu takip etti.


Turkcell’liler ayrıca kullandıkları datayı geçen yıla oranla neredeyse yüzde 50 artırarak 33 milyon 166 bin 336 GB’a yükseltti. En çok data tüketilen iller sıralamasında da yine İstanbul 4.5 milyon GB ile ilk sırayı alırken İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Konya ilk 10’u oluşturdu.


Turkcell’liler bu dönemde yurtdışında en çok Almanya ile konuştu. Almanya’nın ardından Suudi Arabistan, Yunanistan, Rusya ve Avusturya aranırken, en fazla çağrı da Suudi Arabistan, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Almanya’daki Turkcell’lilerden geldi.


Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+, Kurban Bayramı tatili boyunca kullanıcılara keyifli günler yaşattı. 1 milyar 780 bin 718 defa film izlenirken, toplam TV kullanım süresi de 805 milyon 116 bin 61 oldu. Kişisel bulut depolama servisi lifebox’a yüklenen 43 milyon fotoğraf ve 2.4 milyon video ile de bu Kurban Bayramı unutulmayacak hatıralar arasına girdi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:03
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