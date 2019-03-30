Türkiye Kupası’nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Salı günü oynanacak olan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında Halil Umut Meler görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. 2 Nisan Salı günü Türk Telekom Stadyumu’nda 20.00’de oynanacak olan Galatasaray- Evkur Yeni Malatyaspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

3 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan Ümraniyespor - Akhisarspor maçında ise düdük Abdulkadir Bitigen’de olacak. 20.00’de başlayacak olan mücadelede Bitigen’in yardımcılıklarını, Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.