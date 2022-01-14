Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kupada Trabzonspor'un rakibi Galatasaray'ı eleyen Denizlispor oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilidi.
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi gerçekleştirildi.
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Kasımapaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kayserispor
Atakaş Hatayspor - Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe