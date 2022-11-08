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Spor Türkiye Kupası tur atlayan takımlar 8 Kasım Salı
Spor

Türkiye Kupası tur atlayan takımlar 8 Kasım Salı

Ziraat Türkiye Kupası 4.eleme turu heyecanı başladı. Futbolseverler ilk gün alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası'nda hangi takımlar tur atladı?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 20:27:00 -
Türkiye Kupası tur atlayan takımlar 8 Kasım Salı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu tek maçlık sisteme göre oynanıyor. Futbolseverler ile alınan sonuçları ve tur atlayan ekipleri araştırıyor.

Türkiye Kupası tur atlayan takımlar 8 Kasım Salı

Kasımpaşa-1461 Trabzon:           6-1

BB Erzurumspor-Esenler Erok: 3-5

Yeni Malatya-Uşakspor:               0-1

Alanyaspor-Sakaryaspor:            3-0

MKE Ankaragücü-Amed Sportif:              6-2

Adana Demir-Nazilli BLD:

Galatasaray-Ofspor:

Türkiye Kupası kuraları ne zaman çekilecek?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Bu turda, 4. eleme turunu geçecek 27 takım ile Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir yer alacak.

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