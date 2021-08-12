Süper Lig ve TFF 1.Lig’de yeni sezon 13 Ağustos Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Liglerin başlaması için geri sayım başlarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’den deplasman golü açıklaması geldi.

Türkiye Kupası maçlarında deplasman golü olmayacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN SPORTS'ta önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, "UEFA bu sezon için deplasman golü kuralını kaldırdı. Bunu biz de uygulayacağız. Türkiye Kupası'nda bu sezon çeyrek final ve yarı finaller çift maç üzerinden oynanacak. Ayrıca alt lig play-off maçlarında da bu karşımıza çıkıyordu. Bu uygulamayı kaldırdık. UEFA ile tam işbirliği içerisindeyiz" dedi.

UEFA’dan deplasman golü kararı

UEFA, haziran ayında yaptığı açıklamada deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıklamıştı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan kural değişecek.

Bundan böyle tek maçlı eleme sisteminde olduğu gibi 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin uzatma bölümünde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.