Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maç programı
Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası günün maçları | Türkiye Kupası çeyrek final programı
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı 1 Mart’ta başlıyor. Peki, Türkiye Kupası’nda kimin maçı var? Hangi takımlar Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kaldı?
Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maç programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.
1 Mart Salı
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor
2 Mart Çarşamba
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
3 Mart Perşembe
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK