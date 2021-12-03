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Spor Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Kupa kura çekimi ne zaman hangi kanalda?
Spor

Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Kupa kura çekimi ne zaman hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası kuraları ne zaman çekilecek? Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur heyecanı 2 Aralık Perşembe akşamı oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler 5.tur kuralarının ne zaman nerede çekileceğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası kuraları ne zaman çekilecek? Türkiye Kupası kura çekimini hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:50:00 -
Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Kupa kura çekimi ne zaman hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kuraları çekilecek. Kura çekimini canlı izlemek isteyenler ise ‘Türkiye Kupası kura çekimini hangi kanal veriyor?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Kupa kura çekimi ne zaman hangi kanalda?

Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi 3 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Kura çekimini canlı izlemek isteyenler ise ‘Kura çekimi hangi kanalda?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor’dan canlı olarak yayımlanacak

Beşinci turda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

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