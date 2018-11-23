THY- Banjul
0553 313 94 23

"Türkiye Kupası hedeflerimizden biri"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal:"Bu kadar güzide bir turnuvada kura çekimine hem 1461 Trabzon olarak hem de Trabzonspor olarak katıldığımız için çok mutluyuz"

23 Kasım 2018 Cuma 16:29
"Türkiye Kupası hedeflerimizden biri"


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

Uzunal, Ziraat Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilen kura çekimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivas Belediyespor ile eşleşmelerini değerlendiren Uzunal, "Bu kadar güzide bir turnuvada kura çekimine hem 1461 Trabzon olarak hem de Trabzonspor olarak katıldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hedefleri arasında Süper Lig kadar Ziraat Türkiye Kupası'nın da bulunduğunu dile getiren Uzunal, "Trabzonsporumuz bir önceki turda da bu kupadaydı. Türkiye Kupası hedeflerimizden biri. Türkiye Kupası'nı kazanıp, hem Avrupa'da hem Türkiye Ligi'nde ilerlemek istiyoruz. Hedeflerimiz arasında hem Türkiye Kupası hem de lig var. İki kulvarda da devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:29
  1. Futbol
  2. SÜPERLİG
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal
  5. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anne sütünün bu mucizelerini biliyor musunuz?
    1. Anne sütünün bu mucizelerini biliyor..
    2. Arapların İsrail'le normalleşmesi,..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 12..
    4. "Turu geçmek için elimizden geleni..
    5. Elazığ'da binanın bodrum katında..
    6. Güney Kore ve Rusya arasında kritik..
    7. Ayak mantarına sarımsak tentürü
    8. New York borsası düşüşle açıldı
    9. Bu görüntüler maçtan değil idmandan!..
    10. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    11. Bakanlık açıkladı! 34 terörist öldürüldü
    12. Döviz kurları
    13. Soğuklar gelince değeri daha iyi..
    14. Almanya'nın 2019 bütçesi mecliste..
    15. Yanlış eş seçimi eklem iltihabı yapıyor
    16. Irak'tan sel mağduru iç göçmenler için..
    17. Fenerbahçe'nin şort sponsoru Aygaz oldu
    18. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    19. Erdoğan ile Fermacu görüşmesi başladı
    20. İngiltere ile BAE arasındaki casusluk..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular