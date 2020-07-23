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Spor

Türkiye Kupası finalini hangi hakem yönetecek?

Alanyaspor ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:45:00 -
Türkiye Kupası finalini hangi hakem yönetecek?

Süper Lig’de şampiyonluğu son haftalarda ki puan kaybı sebebiyle kaybeden Trabzonspor gözünü Türkiye Kupası finaline çevirdi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı yönetecek hakem Ali Palabıyık oldu.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.

Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

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