Türkiye Kupası finalinde sürpriz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde stat tribün kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır."