Türkiye Kupası finali ne zaman? | Türkiye Kupası final maçı ne zaman nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası finali ayın kaçında? Futbolseverlerin haftalardın merakla beklediği sorunun cevabı verildi. Milyonlarca kişi Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak kupa finalinin tarihini merak ediyor. Sporseverler "Türkiye Kupası finali ne zaman?" , "2020 Türkiye Kupası finali" , "Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?" , "Türkiye Kupası finalinin tarihi" konularını araştırıyor. İşte, Türkiye Kupası final maçının tarihi...
5 Mayıs 2020’de oynanması gereken Ziraat Türkiye Kupası final maçı koronavirüs salgını sebebiyle ertelenmişti. 12 Haziran’da lig maçlarının başlamasıyla birlikte Türkiye Kupası maçları da oynandı. Vatandaşlar Trabzonspor-Alanyaspor final maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor. İşte, detaylar.
Türkiye Kupası finali ne zaman? | Türkiye Kupası final maçı ne zaman nerede oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihini açıkladı. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Final müsabakası saat 21.30'da başlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.