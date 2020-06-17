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Spor

Türkiye Kupası finali ne zaman nerede? | Türkiye Kupası final maçı tarihi

Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle futbol müsabakalarına mart ayında ara verildi. Alınan tedbirler ve salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte futbol müsabakaları 12 Haziran’da yeniden başladı. 16 Haziran Salı günü ise Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın ardından vatandaşlar, “Türkiye Kupası finali ne zaman?” , “Türkiye Kupası final maçı tarihi” , “Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?” , “Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?” sorularının cevaplarını araştırılıyor. İşte, Türkiye Kupası final maçı tarihi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:29:00 -
Türkiye Kupası finali ne zaman nerede? | Türkiye Kupası final maçı tarihi

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen futbol müsabakaları 12 Haziran’da tekrar başladı. Futbolseverler bir yandan da Türkiye Kupası finalini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Türkiye Kupası finali ne zaman nerede? | Türkiye Kupası final maçı tarihi

Türkiye Kupası’nda finale adını yazdıran ilk takım Fenerbahçe’yi eleyen Trabzonspor oldu. Finale çıkacak ikinci takım ise 18 Haziran Perşembe akşamı oynanacak Alanyaspor-Antalyaspor maçıyla belli olacak.

Futbolseverler final maçının tarihini araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını yaşanmasa planlar her zamanki seyrinde ilerleseydi final maçı 5 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacaktı. Ancak final maçının ne zaman nerede oynanacağı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu’ndan henüz bir resmi açıklama gelmedi.

 

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