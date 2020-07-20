Türkiye Kupası finali ne zaman?
Süper Lig’de bitime bir hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon takımın belli olmasıyla birlikte futbolseverler gözlerini Türkiye Kupası finaline çevirdi. Pek çok kişi “Türkiye Kupası finali ne zaman?” , “Türkiye Kupası’nda kim karşılaşacak?” , “Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakaları uzun süre yapılmadı. Mart ayında ara verilen futbol heyecanı 12 Haziran’da tekrar başladı. Ligde bitime bir hafta kala ise Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi ise gözler Türkiye kupası finali maçına çevrildi.
Türkiye Kupası finali ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 29 Temmuz’da oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.