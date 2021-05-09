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Spor Türkiye Kupası final maçı bileti nereden alınır?
Spor

Türkiye Kupası final maçı bileti nereden alınır?

Türkiye Kupası final maçı bileti al | Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinde seyirci alınacağı açıklandı. Futbolseverler final maçı biletinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası final bileti nasıl nereden alınıyor? Antalyaspor Beşiktaş maçı bileti al

Yeniakit Publisher
2021-05-09 21:48:00 -
Türkiye Kupası final maçı bileti nereden alınır?

Türkiye Kupası final maçının seyircili oynanacağı açıklandı. Aylardır tribünlerden ayrı kalan futbolseverler final maçı biletlerinin ne zaman nereden satışa çıkacağını araştırmaya başladı. Peki,  Türkiye kupası final maçı bileti satışa çıktı mı?

Türkiye Kupası final maçı bileti nereden alınır?

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’na ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacaktır. Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır” denildi.

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