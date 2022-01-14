Türkiye Kupası eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler ise maçların ne zaman oynanacağını, hangi takımların kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası’nda kim kimle eşleşti? Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler kupa maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kimle eşleşti?
Türkiye Kupası eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi gerçekleşti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi saat 11.30'da başladı. İşte, oluşan eşleşmeler:
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
Fatih Karagümrük-Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kayserispor
Hatayspor - Antalyaspor
Bandırmaspor - Sivasspor
Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş – Göztepe
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.