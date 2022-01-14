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Spor Türkiye Kupası eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Spor

Türkiye Kupası eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler ise maçların ne zaman oynanacağını, hangi takımların kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası’nda kim kimle eşleşti? Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Yeniakit Publisher
2022-01-14 12:02:00 -
Türkiye Kupası eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler kupa maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kimle eşleşti?

Türkiye Kupası eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi gerçekleşti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi saat 11.30'da başladı. İşte, oluşan eşleşmeler:

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

Fatih Karagümrük-Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kayserispor

Hatayspor - Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor

Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş – Göztepe

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

 

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