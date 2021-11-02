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Spor Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu? Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri
Spor

Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu? Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri

Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası’nda 4.tur kura çekimi gerçekleşti. Futbolseverler 4.tur eşleşmelerini ve maç tarihlerini araştırmaya başladı. Türkiye Kupası 4. Tur tek maç eleminasyon mu? Türkiye Kupası 4. Tur maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 16:42:00 -
Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu? Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 3.turu tek maç eleminasyon sistemine göre oynandı ve adını bir üst tura yazdıran ekipler belirlendi. Ardından 4.tur kuraları çekildi. Futbolseverler ise kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri belli oldu mu?

Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu? Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:

Adanaspor-Kocaelispor

Adana Demirspor-Serik Belediyespor

Gaziantep FK-Sakaryaspor

Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

Beypiliç Boluspor-52 Orduspor FK

Göztepe-Kahta 02

VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer

Gençlerbirliği-Mardin 1969

Çaykur Rizespor-Ankaraspor

Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon

Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FK

Altay-Manisa FK

MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor

GZT Giresunspor-Ankara Demirspor

Altaş Denizlispor-Ağrı 1970

Medipol Başakşehir-Bodrumspor

Bursaspor-Kırşehir Belediyespor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor

Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

Altınordu- 68 Aksaray Belediyespor

İstanbulspor-Afjet Afyonspor

Atakaş Hatayspor-Eyüpspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor

Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK

İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK

Yılport Samsunspor-Uşakspor

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