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Spor Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
Spor

Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

Organizasyonda çeşitli kategorilerde yüzücüler rekorlara imza attı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:02:39 -
Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda çeşitli kategorilerde Türkiye rekorları kırıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde Demirkan Demir, Baturalp Ünlü, Batuhan Hakan, Emre Sakçı'dan oluşan Fenerbahçe, 4x200 metre serbest bayrak yarışında 07.08.92'lik dereceyle açık yaş kategorisinde Türkiye rekorunu geliştirdi.

Selen Özbilen, Sıla Bilgi, Gizem Güvenç, Sezin Eligül'ün yer aldığı Fenerbahçe, 4x50 metre serbest bayrak yarışında 01.40.00 ile açık yaşta yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

ENKA sporcusu Yiğit Aslan ise 800 metre serbest yarışında 07.47.38'lik derecesiyle 17-18 yaşın yanı sıra artı 19 yaş kategorisinde Türkiye rekoruna imza attı.

Yiğit Aslan ayrıca bin 500 metre serbestte 14.44.03'lük dereceyle yine 17-18 yaş ve artı 19 yaş kategorilerinde rekor kırdı.

ENKA'dan Beril Böcekler, 800 metre serbestte 08.19.24'lik dereceyle 15-16 yaş, 17-18 yaş ve artı 19 yaşta yeni Türkiye rekoruna imza attı.

Berke Saka, Efe Başar, Ekin Demirbaş, Mert Efe Cömertel'den oluşan Galatasaray, 4x50 metre serbest bayrak yarışında 01.39.30'luk dereceyle 17-18 yaş kategorisinde Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçeli yüzücü Deniz Ertan, 400 metre karışıkta 04.37.91 ile 15-16 yaşta Türkiye rekorunu biraz daha geliştirdi.

Beril Böcekler, Nisa Gül Serdar, Merve Tuncel ve Defne Taşyıldızdan oluşan ENKA, 4x200 metre serbest bayrak yarışında 08.08.52'lik dereceyle 17-18 yaş kategorisinde rekor kırdı.

Galatasaray'dan Berke Saka, 200 metre sırtüstü yarışında 01.52.75'lik derecesiyle 17-18 yaş kategorisinde, Fenerbahçe'den Deniz Ertan 400 metre karışıkta 04.36.08 ile 15-16 yaşta Türkiye rekoruna imza attı.


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