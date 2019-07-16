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Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finalleri Konya'da başladı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay:"Bu şampiyona çok önemli. Çünkü Türkiye'nin hemen hemen her ilinden final oynamaya hak kazanan sporcularımız ve takımlarımız burada yer alacak. 37 ilden 60 takım ve 817 sporcumuz finallerde ter dökecek"

16 Temmuz 2019 Salı 20:29
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finalleri Konya'da başladı

KONYA (AA) - Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finalleri Konya'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İş Bankası ana sponsorluğuyla ve Selçuklu Belediyesinin desteğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayan finallerin açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şampiyonanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Tulay, şöyle konuştu:

"Her yıl olduğu gibi kulüpler şampiyonası için Konya'dayız. Bu yıl bir değişiklik yaptık ve Türkiye Satranç Federasyonu olarak 4 ligimizi eş zamanlı olarak Konya'da başlatıyoruz. Bu şampiyona çok önemli. Çünkü Türkiye'nin hemen hemen her ilinden final oynamaya hak kazanan sporcularımız ve takımlarımız burada yer alacak. 37 ilden 60 takım ve 817 sporcumuz finallerde ter dökecek."

Tulay, Selçuklu Belediyesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Yarın açılışını yapacağımız Süper Satranç Ligi’nde 14 ülkeden 100’ü unvanlı, 14 takım, 167 sporcu, Birinci Lig'de 22 takım 330 sporcu, İkinci Lig'de 33 takım 460 sporcu, olmak üzere iki hafta boyunca toplam 129 takım ve bin 800 sporcu ile 15 gün boyunca Konya'da birlikte olacağız. Biz bu buluşmaları çok önemsiyoruz. Kulüplerle bir arada olduğumuz için sorunlarımızı konuşup çözüm önerilerini masaya yatırıyoruz. Böylesi güzel bir atmosferde bunu sağlıyoruz."

Açılışa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ile çok sayıda kişi katıldı.

Finallerde 37 ilden 60 takım ve 817 sporcu mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:29
  1. Konya
  2. Satranç
  3. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finalleri

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