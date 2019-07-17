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Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finalleri başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin desteğiyle Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası finalleri başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Finalleri başladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin desteğiyle Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası finalleri başladı.


Selçuklu Kongre Merkezinde satrançla ilgili ikinci büyük organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Geçen sene ilk organizasyonumuz olan Dünya 16 yaş altı satranç şampiyonasını burada, Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirmiştik. Bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Bu şampiyonanın da Konya’da gerçekleşmesi için Gülkız hanımın çok büyük emekleri, çok büyük gayreti oldu. Burada bu şampiyonayı gerçekleştirmek satranç sporcuları ve federasyon için de güzel bir iş olduğunu ve burada olmayı arzu ettiler. Biz de seve seve ev sahibi olmayı kabul ettik. Burada tabi hem Türkiye Kulüpler Şampiyonası, hem lig turnuvaları hem de İş Bankası turnuvası burada gerçekleşecek ve uzunca bir süre sporcularımız burada yarışacak. Sporculuk her yerde olduğu gibi burada da hem centilmenlik, hem de özveri istiyor. Buradaki bütün katılan arkadaşlara şimdiden başarılar diliyor, madalya alacak arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.



"Konya’nın güzelliklerini görmeden ayrılmayın"


Konya’nın tarihi ve kültürel bir merkez olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı turnuva için şehre gelen misafirlere şehrin güzelliklerini tanımaları çağrısında bulunarak, "Sadece burada yarışmakla, sporunuzu icra etmekle kalmayın. Mevlana Hazretlerinin Türbesini mutlaka ziyaret edin. Ardından Konya’nın tarihini ve kültürünü görmek için Bedesten’de vakit geçirmenizi arzu ediyoruz. Ayrıca Konya’nın etli ekmek ve fırın kebabını da mutlaka yemelisiniz, o lezzetleri tatmadan da buradan gitmeyin diyorum. Bu arada Selçuklu Belediyemizin çalışmalarıyla turizme kazandırdığımız 5000 yıllık tarihi olan Sillemiz var. Fırsatınız olursa mutlaka Sille’ye uğrayın. Yine aynı şekilde Türkiye’de tek, Avrupa’nın en büyük uçuş alanına sahip olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesini de görmeden Konya’dan gitmeyin diyorum" diye konuştu.



"Konya buluşmalarının adı, kongre buluşmaları oldu"


Selçuklu Belediyesi’ne turnuvaya katkılarından dolayı teşekkürlerini ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "2019 yılı Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda bu yıl bir değişiklik yaptık, belki de değişiklik yapmadığımız tek şey Konya’nın ev sahipliği oldu. Yaptığımız değişiklikle 4 ligimizin de eş zamanlı olarak bu güzel ortamda Selçuklu Kongre Merkezinde hayata geçirme kararı aldık. Türkiye Kulüpler Satranç Federasyonuna 37 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 60 güzide takımımız katılıyor ve 817 sporcu hamle yapacak bir hafta boyunca. Türkiye İş Bankası Ligi bir üst katta 14 çok kıymetli kulübümüzle başlatacağız. 21 Temmuz’da Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasının kapanışını yapıp 22 Temmuz’da Türkiye Satranç 1.Ligi ve Türkiye Satranç 2.Liginin açılışını yine bu güzel ortamda yapacağız. Bu kadar yoğunluk içerisinde her şey gayet seri bir şekilde programımıza uygun ilerliyor. Bu güzel atmosferin arkasında her şeyden önemli çok kıymetli kulüp temsilcilerimiz ve kulüplerimize destek veren kurum ve kuruluşlar ile buraya katılan kıymetli satranç sporcularımız var hepsine gönül dolusu teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


37 ilden 60 takımın katılacağı şampiyonada 817 sporcu, 21 Temmuz’a kadar sürecek finallerde ter dökecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
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