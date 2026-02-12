Türkiye Kültür Yolu Festivali 8-16 Ağustos tarihlerinde Malatya'da düzenlenecek

2025 yılında ilk kez Malatya’nın da dâhil edildiği Türkiye Kültür Yolu Festivali, 4-12 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımlarıyla büyük bir coşku ve yoğun ilgiyle gerçekleştirilmişti. Şehrimizin kültürel zenginliğini, tarihî mirasını ve sanatsal birikimini ulusal ve uluslararası platformda tanıtma imkânı sunan festival, Malatya için önemli bir kültür ve turizm hamlesi olmuştu.

Bu yıl Ekim ayında düzenlenmesi planlanan festivalin tarihi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde yeniden değerlendirildi.

Yapılan istişareler sonucunda Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Malatya ayağının 8-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesine karar verildi.

YAZ DÖNEMİNDE DAHA YOĞUN KATILIM HEDEFLENİYOR

Alınan karar doğrultusunda festivalin yaz dönemine alınmasıyla birlikte hem şehir ekonomisine hem de turizm hareketliliğine daha fazla katkı sağlanması hedefleniyor. Yaz aylarında artan ziyaretçi potansiyeli ve açık hava etkinliklerine olan yoğun ilgi göz önünde bulundurularak oluşturulan yeni takvimle, Malatya’nın kültürel dinamizminin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

Açık hava konserleri, sergiler, söyleşiler, tiyatro gösterimleri ve çeşitli kültürel programlarla Malatya, Ağustos ayında adeta bir kültür ve sanat şölenine ev sahipliği yapacak. Festival süresince şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerle hem Malatyalılar hem de şehir dışından gelen misafirler dolu dolu bir kültür sanat deneyimi yaşayacak.

BAŞKAN ER: “FESTİVALİ ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehrin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek; “Malatya’mızın tarihini, kültürünü ve sanatını daha geniş kitlelere ulaştırmak adına bu festivali çok kıymetli buluyoruz. Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy ile yaptığımız istişareler neticesinde festival tarihini 8-16 Ağustos tarihlerine alarak, hem hemşehrilerimizin hem de şehir dışından gelecek misafirlerimizin daha yoğun katılım sağlayabileceği bir takvim oluşturduk. Bu önemli organizasyonun şehrimizin tanıtımına, ekonomisine ve kültürel hayatına güçlü katkılar sunacağına inanıyorum. Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.