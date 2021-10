Türkiye küçükbaş hayvan sayısında Avrupa birincisi

Resul Ekrem Şahan Ankara

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve kırmızı et tüketiminde gelinilen son duruma Yeni Akit’e anlattı.

Azalış söz konusuydu

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, “Türkiye’de 2000’li yıllara gelindiğinde hayvan sayısında ciddi bir azalma meydana geldi. 1980’lerde ülkemizde 50 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan vardı. Fakat özellikle darbeden sonra hayvancılıkla uğraşan kişilerin desteklemesinden vazgeçilmesiyle hayvan sayısında ciddi bir erozyona sebep oldu. Terör, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hayvancılıkla uğraşan insanların bölgeyi terk etmesi, genç nüfusun azalması gibi çeşitli nedenlerde hayvan sayısının azalmasını derinden etkiledi” diye konuştu.

Kılıç, “AK Parti’yle beraber hem bir şeylerin yapılması gerektiği ihtiyacıyla hem de et ihtiyacının karşılanamamasıyla beraber hayvancılık alanına ciddi emekler verildi. Şu anda Türkiye’deki küçükbaş hayvan sayısı 50 milyonu geçmiş durumda. 1980 yılı öncesi hayvan varlığımıza küçükbaşta ulaştık. Avrupa’da da birinci sıraya Türkiye tekrar yerleşti” dedi.

“Kırmızı et ithalatına gerek kalmadı”

Kırmızı et tüketimine değinen Kılıç şunları aktardı: “Bizim küçükbaş hayvan eti tüketimi alışkanlığımız zaten vardı. Özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği vardı. Fakat şimdi bu çiftçinin, köylünün ve üreticinin ciddi oranda azalmasıyla hayvan varlığımızda azalıyor. Çünkü o üretim kültürünü yapan insanlar, köylerde yok. Avrupa’da et tüketimi yüksek seviyelerde. Ama orada ciddi bir miktarda domuz eti tüketimi var. Yani bizim ortalama yılda 2002’de kırmızı et tüketimimiz 6,5 kg. Şu anda ise kırmızı et tüketiminde 14 kg geçildi. Biz domuz eti tüketmediğimiz için bu açığımızın bir kısmını beyaz et tüketiyoruz. Oda kaliteli bir protein kaynağıdır. Şu anda 14 kg kırmızı et, 30 kg tavuk eti, 8 kg su ürünleri tüketimimiz var. Bugün toplamda tüketilen et 52 kg iken 2002 yıllarında 23 kg civarındaydı. Şu anda da kırmızı et ithalatı yapmamıza ihtiyaç kalmadı. Hatta yavaş yavaş ihracat etmeye de başlanıldı.”