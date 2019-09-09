Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi sürdürecek Kosova Devlet Başsavcısı Alexandr Lumezi, Rürkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı kabul etti.

Kosova Devlet Başsavcısı Alexandr Lumezi, Rürkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı kabul etti.

Devlet Savcılığı tarafından yapılanyazılı açıklamada, BaşsavcıLumezi, Büyükelçi Sakar’a, savcılık sisteminin çalışması ve işleyişi, ilk sırada da Devlet Savcılığının, hukukun üstünlüğünü güçlendirme görevini yerine getirmek konusunda karşılaşılanzorluklar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Kosova’daki Türk yatırımcılarının haklarının korunmasının yanı sıra, çeşitli yasa dışı olaylar ve suçlarla mücadelede Kosova ve Türk yargıkurumları arasında uluslararasıişbirliğinin artırılması üzerinde görüş teatisi yapıldı.

Türkiye’nin KosovaBüyükelçisiSakar, Devlet Savcılığının çalışmalarını takdir ederek, Kosova’da savcılık sisteminingüçlendirilmesine Türkiye’nin tam destek vermeyi sürdüreceğini teyit etti.

Görüşmenin sonunda, Başsavcı Alexandr Lumezi, Büyükelçi Çağrı Sakar’a, Kosova’da sürekli olarak adalet sistemine sağladığı ve sağlamaya devam ettiği yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ifade etti.

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