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Türkiye koronavirüsle mücadele ederken ölümcül tehlike patlak verdi: Vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi öldü

Türkiye'de kene ısırmasına bağlı meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı 492'ye ulaştı, 18 kişi ise hayatını kaybetti. Sivas'ta ise 8 kişi hayatını kaybederken, 82 kişi iyileşerek şifa buldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:56:00 -

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 16 Haziran itibariyle Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 492'ye ulaştı. Kene vakalarından hayatını kaybedenlerin sayısı ise ülke genelinde 18 oldu.

Sivas'ta 8 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de KKKA hastalığında önemli tedavi merkezlerinden biri olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ise baharın başlamasından bugüne kadar 115 vaka görüldü. Tedavi gören hastalardan 8'i hayatını kaybetti, 83 hasta ise sağlığına kavuştu.

Vakalar gün geçtikçe artıyor

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sivas'ın yanı sıra, Tokat, Yozgat, Giresun gibi çevre illerden gelen hastaların tedavileri yapılıyor. Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülüyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vakası sayısı gün geçtikçe artıyor.

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