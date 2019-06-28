Türkiye korkusu neler yaptırıyor! Rumlar askeri bütçeyi iki katına çıkardı

Tahsin Han

Akdeniz’i parsellere ayırıp Batılıların desteğiyle gaz ve petrol arayan ve bu zenginliklerin sadece kendi hakkı olduğu iddiasında bulunan Güney Kıbrıs Rus Yönetimi (GKRY), Türkiye korkusundan silahlanmaya gidiyor.

Akdeniz’de Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Rumların ‘bizim parselimiz’ dediği alanda gaz aramaya başlayan Türkiye’den çekinen Rumlar, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasını da fırsat bilip askeri savunma bütçesini yüzde yüzden fazla artırdı.

Rum Bakanlar Kurulu’nun kısa süre önce 232 milyon Euro’luk ek bütçeyi onayladığı, bunun içinde “Savunma Kalkanı” için ayrılan 51 milyon 900 bin Euro’luk mevcut bütçe, 120 milyon 700 bin Euro’ya çıkarılıyor...

Araştırmaya 1.6 milyon Euro

Haravgi’nin haberine göre, Rum Bakanlar Kurulu’nun onaylayarak Rum Meclisinin onayına sunduğu ek bütçede, Rum Savunma Bakanlığı’nın uluslararası örgütlere katkı yapması için var olan 442 bin Euro’luk ödenek 1 milyon 200 bin Euro artırılıyor. Böylece bu kalemdeki toplam ödenek 1 milyon 600 bin Euro’ya ulaşıyor.

Bu ödeneğin, Rum Savunma Bakanlığı’nın, savunmada araştırma ve yenilik ile ilgili “ATHİNA”, “EDIDP” ve “PESCO” isimli Avrupa Programları/Faaliyetlerine katılımı ile ilgili olduğu kaydedildi. Buna ek olarak “savunma kalkanı” (silahlanma) harcamalarına ayrılan ödenek de 68 milyon 800 Euro artırılarak 51 milyon 900 bin Euro’dan 120 milyon 700 bin Euro’ya çıkarılıyor. Onaylanan ek ödeneğin “savunma teçhizatı programının takviyesi” için harcanacağı kaydedildi.

Filmlere de destek bütçe

232 milyon Euro’luk ek bütçe içerisinde Güney Kıbrıs’ta çekimleri başlayacak olan filmlere (aralarında Nicolas Cage’in filmi de var) ayrılan 27 bin 100 Euro’luk ödeneğin 16 milyon 800 Euro’ya çıkarılması; Maronit Başpiskoposluk binasının yenilenmesi için alınan kredinin geri ödenmesi için Maronit kilisesine 175 bin Euro verilmesi gibi harcamalar da bulunuyor.