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Gündem Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan'dan olay itiraf
Gündem

Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan'dan olay itiraf

Doğu Akdeniz ve Ege'de aklınca Türkiye'ye kafa tutmaya çalışan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçaklarıyla ilgili "Bu anlaşmayı imzalama konusunda hız rekoru kırdık" itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:05:00 -
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan'dan olay itiraf

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Oruç Reis’in bölgede sürdürdüğü faaliyetten dolayı Yunanistan ile Türkiye’nin "üç kez savaşın eşiğine geldiğini" söyledi.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü enerji faaliyetleri süresince Yunan donanması ile Türk donanmasının en az üç kez burun buruna geldiğini söyleyen Panagiotopoulos, şunları söyledi:

"Gerilimli anların yanı sıra tansiyonun düştüğü anlar da oldu ancak sürekli teyakkuz halindeydik. 2020 yılının yaz döneminde Türk ve Yunan güçleri en az üç kez savaşın eşiğine geldi."

"Rafale uçağını almak için hız rekorunu kırdık"

Türkiye’nin savunma sanayisi alanındaki yükselişine yanıt bulmakta zorlanan Yunanistan’ın savunma bütçesinde gerçekleştirdiği beş katlık artış, Yunanistan’ın hâlihazırda dar boğazda bulunan ekonomisini daha da zayıflattı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, ülkesinin Fransa yapımı Rafale savaş uçağı almış olmasıyla ilgili olarak, "Bu anlaşmayı yapma noktasında hız rekorunu kırdık diyebilirim" ifadesini kullandı.

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