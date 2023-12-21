Türkiye konut fiyatlarında zam şampiyonu!

2020 yılından beri konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği 56 ülke içerisinde zirvede yer alan Türkiye, 2023'ün üçüncü çeyreğinde konut zammında ilk sırada yer aldı.

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2023’ün üçüncü çeyreği itibariyle konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeleri açıkladı.

Knight Frank'ın 56 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye yıllık yüzde 89.2'lik artış ile konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu.

Türkiye'deki konut fiyatları 6 ayda yüzde 34.4 yükselirken son üç aydaki artı ise yüzde 18, 1 oldu.

2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana sıralamada zirveye yerleşen Türkiye'nin konut zam şampiyonluğunun arkasında ise yüksek enflasyon bulunuyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında gelişmiş ülke ekonomilerinde yaşanan faiz artışları dünya genelinde konut fiyat artış hızını azalttı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

21 ÜLKEDE GERİLEDİ

56 ülkenin 35'inde fiyat artışı görülürken, 21 ülkede ise fiyat düşüşü yaşandı.

Konut fiyatlarının en çok arttığı 10 ülkede yıllık artış yüzde 13 ve 7 arasında değişirken, Türkiye'nin ardından fiyatların en çok yükseldiği ülke yüzde 13.7 Hırvatistan oldu. Bu ülkeyi yüzde 11.9 ile Yunanistan takip etti.

2023 üçünçü çeyrek itibariyle son bir yılda konut fiyatlarının dünya genelinde en çok gerilediği ülke ise yüzde 11,7’lik düşüşle İsveç oldu. Slovakya'da yüzde 10.1, Finlandiya da ise yüzde 9.6 gerileme oldu.