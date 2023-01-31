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Dünya Türkiye konusunda İsrail’den yardım istediler: Ankara bizi balistik füzeyle her an vurabilir
Dünya

Türkiye konusunda İsrail’den yardım istediler: Ankara bizi balistik füzeyle her an vurabilir

Yunanistan tarafı Türkiye konusunda hastalık boyutuna ulaşan çıkışlarda bulunuyor. Bu kez Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina'ya balistik füze atabileceğini söyleyerek İsrail'den destek istedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 16:52:00 -
Türkiye konusunda İsrail’den yardım istediler: Ankara bizi balistik füzeyle her an vurabilir

İsrail’de bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İsrailli mevkidaşı Eli Kohen ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre, toplantı sonrası yapılan ortak basın toplantısında Dendias, Yunanistan ve İsrail’in stratejik düzeyde, ortak çıkarlara ve birçok zorlukta yakınlaşan perspektiflere, ayrıca uluslararası kurallara dayalı bir uluslararası düzene ve komşulukları için ortak bir vizyona dayalı ortak saygıya dayalı kalıcı bir ortaklık oluşturduğunu vurguladı.

İkilinin görüşmesi sırasında Nikos Dendias, İsrail Dışişleri Bakanına, “topraklarımızı ve hava sahamızı sistematik olarak ihlal eden, hibrit taktikler kullanan, açık işgal tehditleri veya Atina’ya bir balistik füze (fırlatma) da dahil olmak üzere gerilimi tırmandıran bir Türkiye ile karşı karşıyayız” diyerek Türkiye’yi şikayet etti.

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