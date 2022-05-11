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Gündem Türkiye Kongo'daki saldırıyı kınadı
Gündem

Türkiye Kongo'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 00:30:00 -
Türkiye Kongo'daki saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete- Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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