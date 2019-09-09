0553 313 94 23

Türkiye Kent Ödülleri Töreni 10 Aralık’ta

Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan, Türkiye ekonomisinde söz sahibi kentlerin sosyal ve ekonomik hayatında etkin rol oynayan iş insanlarının ödüllerini alacağı Türkiye Kent Ödülleri Töreni 10 Aralık’ta Hilton Bomonti Otel’de gerçekleşecek.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:17
Türkiye Kent Ödülleri Töreni 10 Aralık’ta

Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan, Türkiye ekonomisinde söz sahibi kentlerin sosyal ve ekonomik hayatında etkin rol oynayan iş insanlarının ödüllerini alacağı Türkiye Kent Ödülleri Töreni 10 Aralık’ta Hilton Bomonti Otel’de gerçekleşecek.


Türkiye Kent Ödülleri Töreni, bu yıl imzasını attığı Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri ve Türkiye Lider Marka Ödülleri törenleriyle Türkiye’de kendi alanına ilkler kazandıran Strong Medya AŞ’nin organizatörlüğünde düzenleniyor. Sunuculuğunu ekranların sevilen ve eskimeyen iki ismi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın gerçekleştireceği törende birbirinden ünlü isimler de sahne alacak.


Türkiye Kent Ödülleri Törenin ‘de, “Ah Zaman” parçasıyla müzik listelerinde üst sıralara çıkan Derya Uluğ ve “Katakulli” parçasıyla büyük beğeni toplayan Ayşe Hatun Önal ve ünlü keman virtüözü Canan Anderson katılımcılara müzik ziyafeti verecek.


1 Nisan 2019’da, Burcu Esmersoy ve Timur Acar’ın sunumu ve Demet Akal’ının konseri ile gerçekleşen Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri törenine tüm otoriteler tarafından tam not verildiğini belirten Strong Medya Aş Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Çiçek, “22 Temmuz 2019’da Ufuk Özkan ve Öykü Serter’in sunumu, Hande Yener’in konseriyle birlikte düzenlediğimiz Türkiye Lider Marka ödülleri töreni de yine birçok yönüyle büyük ses getirdi” dedi. Ziya Çiçek aynı zamanda, gelen başvuruların ardından ödül komitesi ve jüri tarafından kazananların belirlendiği Türkiye Kent Ödülleri Töreni’nde, adaylar, bulundukları kente yaptıkları yatırımlar, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları, toplumdaki algısı ve imajı gibi kriterlere göre değerlendirildiğini vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:17
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek
    1. Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat..
    2. Hedefe 8 ayda ulaşıldı! MEB 10 bin..
    3. Başkan Tütüncü’den Muharrem Ayı mesajı
    4. Başkan Arı, Beşir Derneği aşure..
    5. Erdemli’de ’Müzik Günleri’ etkinliği
    6. Sahil güvenlikten Hızır Acil hizmeti
    7. Şırnak’ta okul önlerinde güvenlik..
    8. Mehmetçik kanatları kesik şahini,..
    9. Halit'in katilinden kan donduran..
    10. Fas'ta selin yol açtığı otobüs..
    11. Bilecik semaları gyrocopter gösterisi..
    12. Niğde’deki kazada tanker sürücüsü..
    13. Söke CHP’den 96. Yıl Kutlaması
    14. Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Sri Lanka'da tören alayındaki fil 18..
    16. Siirt’te 1 kilo 500 gram esrar maddesi..
    17. "Eskişehirspor sevdamız bitmedi,..
    18. Şehzadeler Kadın Spor Merkezi’nde yeni..
    19. Erzincan’da 41 bin öğrenci ders başı..
    20. Hakkari’de fırınlar denetlendi
    21. Nazilli CHP’den 96. Yıl kutlaması
    22. Özbekistan'daki nükleer santral sahası..
    23. FETÖ'nün "dua listesi" davası
    24. Başkan Dutlulu CHP’nin 96. kuruluş yıl..
    25. Yalova polisi okul çevrelerinde kuş..
    26. Diyarbakır’da evlat nöbetindeki..
    27. Tarihi Mısır Çarşısı’nda 1 saatte 20..
    28. ABD'li sapkın büyükelçiden provokasyon!
    29. Köylü kadınların yemek sunumları..
    30. Bakan Soylu’dan kritik uyarı!..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!