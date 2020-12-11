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Spor Türkiye Kayak Federasyonu, sezonu Erzurum'da uluslararası organizasyonla açıyor
Spor

Türkiye Kayak Federasyonu, sezonu Erzurum'da uluslararası organizasyonla açıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:09:31 -
Türkiye Kayak Federasyonu, sezonu Erzurum'da uluslararası organizasyonla açıyor

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu, 2020-2021 sezonunu Erzurum'da düzenlenecek FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası müsabakalarıyla açacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, faaliyet programında yer alan sezonun ilk resmi organizasyonu FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası, 15-18 Aralık tarihlerinde Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Timor ve Fas'tan sporcular mücadele edecek. Türkiye, organizasyona 6'sı kadın 17 sporcuyla katılacak.

Kupanın hazırlıklarını Palandöken'de sürdüren milli takımın antrenörlüğünü Muhammet Ayaz, Yusuf Karta, İbrahim Yıldırım ve Büşra Alparslan yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok titiz bir çalışmanın ardından sezona başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak 2020-2021 sezonuna önemli bir yarış ile girmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Ülke sporu olarak zor bir dönemden geçmekteyiz. Geride bıraktığımız sezon sadece birkaç organizasyonu salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Yaz döneminde açtığımız kamplar doğrultusunda sporcularımızı hazır tutmaya gayret gösterdik. Milli takımlarımıza hem ulusal hem de uluslararası kamplar düzenledik. 2021 yılı bizim için çok önemli. Olimpiyat puan müsabakalarına mümkün olduğunca iyi hazırlanıp başarılı olmaya çalışacağız. 2022 yılında Çin'de yapılacak olimpiyatlara fazla katılım sağlamayı hedefliyoruz."

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