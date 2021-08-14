Türkiye karşıtı terör örgütü kurdular
Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan yeni bir terör örgütü kurdu.
Ermenistan Askeri Yurtsever Okulu (POGA) adlı bir okulda ücretsiz askeri eğitim veren Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kurdu.
Star.com.tr'de yer alan habere göre; Türkiye ve Azerbaycan karşıtı örgütün Facebook sayfasında, "Düşmanımız sınırın diğer tarafında" ifadesi yer alıyor.
Ermenistan, Dağlık Karabağ savaşında ağır bir yenilgi almıştı.
Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Savaş Eğilmez, POGA'nın Ermeni diasporası tarafından finanse edildiğini belirtti.