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Dünya Türkiye karşıtı terör örgütü kurdular
Dünya

Türkiye karşıtı terör örgütü kurdular

Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan yeni bir terör örgütü kurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 10:53:00 - 2021-08-14 10:58:25
Türkiye karşıtı terör örgütü kurdular

Ermenistan Askeri Yurtsever Okulu (POGA) adlı bir okulda ücretsiz askeri eğitim veren Türkiye karşıtı yeni bir terör örgütü kurdu.

Star.com.tr'de yer alan habere göre; Türkiye ve Azerbaycan karşıtı örgütün Facebook sayfasında, "Düşmanımız sınırın diğer tarafında" ifadesi yer alıyor.

Ermenistan, Dağlık Karabağ savaşında ağır bir yenilgi almıştı.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı Savaş Eğilmez, POGA'nın Ermeni diasporası tarafından finanse edildiğini belirtti.

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Yorumlar

099

savaşta kaybettiğini terörlemi alacak ?
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almanci

Insan Dini icin, Namusu icin, Serefi icin Savasir, öyle, Düsman o tarafda bu tarafda ile olmuyor güzel cocuklar, bizler icin sizler bir Egitim tahtasisiniz, Evinize dönün ve sizleri kullanan o Katil Serefsizleri iyi taniyin !
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