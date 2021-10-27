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Teknoloji Türkiye kararları sonu oldu
Teknoloji

Türkiye kararları sonu oldu

Karabağ savaşında Ermenistan yana tavır alarak Türkiye'ye İHA motoru ve elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleriyle ilgili ambargo kararı alan Kanadalı şirketler zor günler yaşıyor. Son olarak operasyonel destek için istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargo sonrasında iflas etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 17:06:00 - 2021-10-27 17:29:03
Türkiye kararları sonu oldu

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alma sürecinde yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'den tedarik edilen İha ve Siha'lar önemli rol oynadı. İnsansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlarda, Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdirilirken, Dağlık Karabağ 44 günde geri alındı.

Kanadalı şirketler ambargo kararı almıştı

Kanada ise Ermenistan'dan yana tavır takınarak, Türkiye'ye ambargo uygulamaya karar verdi. Savunma alanında faaliyet gösteren çeşitli Kanadalı şirketler, Türkiye'ye İHA motoru ve elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleriyle ilgili ambargo kararı aldı.

Şirket iflas etti

Kanada hükümetinin ambargo kararı alması nedeniyle bu durumdan etkilenen şirketlerden olan Telemus Systems iflas etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Telemus Systems'ın Türkiye'deki müşterisi konumundaydı.

İflas başvurusu yapıldı

Uluslararası pazarda operasyonel destek için istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Ontario merkezli şirket, 24 Ağustos'ta iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin üzerine kalan borç

Firma, yaptığı başvuruda, üzerinde 638.6 bin dolarlık borç kaldığını belirtti. Bu miktarın 120.9 bin dolarının CM Computer şirketine, 330.1 bin dolarının çalışanlara olduğu kaydedildi.

2021'de gelir elde edemedi, zarar büyük

Geçen yıl alınan yaptırım kararları nedeniyle 360 bin dolar zarara uğrayan Telemus Systems'ın bu yıl ise ilk 7 aylık sürece dair geliri 0 dolar olarak kayıtlara geçti. Ambargo mağduru şirket, yaklaşık 1.1 milyon dolar zarara uğradı.

Kanada satmadı, Türkiye yerlisini yaptı

Son 20 yılda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla ve gerçekleştirdiği ihracatlarla adından söz ettiren Türkiye, Kanada'nın ambargosunun ardından yerli imkanları devreye aldı. ASELSAN tarafından geliştirilen ve insansız hava araçlarına entegre edilebilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS sayesinde bu alanda dışa bağımlılık sonlandırıldı.

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