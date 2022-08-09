Türkiye kararını duyurdular! Milyarca dolar ile geliyorlar

ADD International Group Üst Yöneticisi Ghaleb Gheblawi, 30 milyar dolardan fazla sermayeyi temsil eden 100'ün üzerinde Libyalı üst düzey iş insanının İstanbul'a geleceğini bildirdi. Forumda, karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirilecek ve yeni dönemdeki fırsatlar ele alınacak.

Libya'nın önde gelen kamu ve özel inşaat firmaları ile belediye başkanları, mimarlar ve mühendisler 3-4 Ekim'de Türk özel sektörü ile buluşacak.

ICF Fair açıklamasına göre, Libyalı ADD International Group iş birliğiyle 3-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek "Urbanexpo Forum", iki ülkenin müteahhitlik şirketlerini bir araya getirecek.

İki ülke arasında altyapı ve üstyapı konularında iş birliği sağlanması, Türk müteahhitlerin Libya'daki projelerden daha fazla pay alması ve bu ülkeye ihracatın artması gibi amaçlarla düzenlenen etkinliğe, Libya'dan bakan düzeyinde katılımlar bekleniyor.

Libya'nın önde gelen sivil toplum örgütlerinden, ticaret ve sanayi odalarından, belediyelerinden, mimar ve mühendis odalarından ve özel sektörde faaliyet gösteren "dev" şirketlerden katılımın olacağı forumda, karşılıklı iş birliği imkanları değerlendirilecek ve yeni dönemdeki fırsatlar ele alınacak.

Etkinliğin açılışında Libyalı bakanların yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil de bir konuşma gerçekleştirecek.

30 Milyar dolar büyüklüğe sahipler

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADD International Group Üst Yöneticisi (CEO) Ghaleb Gheblawi, 30 milyar dolardan fazla sermayeyi temsil eden 100'ün üzerinde Libyalı üst düzey iş insanının İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Gheblawi, "Türkiye'nin ihracatına büyük katkı sağlayacağını öngördüğümüz bu büyük organizasyonla ilk kez en az altyapı işleri kadar üstyapı işleri de önceliklendirildi. Türk konut sektöründe oluşmuş know how'ın ihracı açısından da bu organizasyon çok önemli fırsatlar barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin iki ülke arasındaki iş birliklerinin gerçekleştirilmesi, iş anlaşmalarının kesintiye uğramadan devam etmesi ve Libya'nın sürdürülebilir kalkınma politikasını yeniden elde etmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Gheblawi, şunları kaydetti:

"Türk iş insanlarının gittikleri her yeri ihya eden ve kazan-kazan anlayışına sahip bir iş kültürleri vardır. Libya topraklarında da bu durum söz konusu. Buradaki ihtiyacı ve imkanları görmezden gelemeyiz. İş dünyası olarak karşılıklı stratejik ve doğru adımlar atıldığı takdirde Libya'nın çok daha fazla gelişeceğine ve ilerleyeceğine inancımız tamdır. Organizasyonumuz, Libya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin daha da gelişmesine ve dostluğun pekişmesine katkı sunacak. B2B görüşmelerle Libya coğrafyasının ihtiyacı olan yatırımların hayata geçmesini ümit ediyoruz."