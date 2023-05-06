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Gündem Türkiye kararı! TFF'den açıklama: Atatürk Olimpiyat Stadı hakkında karar açıklandı
Gündem

Türkiye kararı! TFF'den açıklama: Atatürk Olimpiyat Stadı hakkında karar açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 01:34:00 - 2023-05-06 01:38:08
Türkiye kararı! TFF'den açıklama: Atatürk Olimpiyat Stadı hakkında karar açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda maç oynanmayacağını açıkladı. TFF'den "Olimpiyat Stadı" kararı detayları...

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda maç oynanmayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi Final müsabakası hazırlıkları kapsamında 20-25 Nisan 2023 tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilatı gibi final maçına kadar sürecek yoğun çalışmalarla hazırlıklar devam edecektir.

Gerçekleştirilen çalışmaların sağlıklı ve kesintisiz yürüyebilmesi, tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir."
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